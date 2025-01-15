Раскрыта причина развода Джессики Симпсон

Певица Джессика Симпсон и экс-футболист НФЛ Эрик Джонсон расстались после 10 лет брака из-за недоверия. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Джесс и Эрика были проблемы с доверием. Они больше не были на одной волне, и это вбило клин между ними", - рассказал источник из окружения звезд.

Инсайдер заявил, что в прошлом году Джессика Симпсон и Эрик Джонсон решили пожить отдельно, прежде чем объявить о своем расставании. По словам источника, певица думала, что "будет лучше, если они проведут некоторое время порознь", однако в итоге это не спасло их брак.

Недавно Джессика Симпсон объявила о том, что разводится с Эриком Джонсоном.