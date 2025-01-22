Молдавия отказалась от участия в «Евровидении»

Представители Молдавии не будут принимать участие в конкурсе "Евровидение-2025". Об этом в эфире телеканала Moldova 1 сообщил директор Корнелиу Дурнеску, проводивший отбор среди музыкантов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение не было легким, но было необходимым в текущем контексте. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, включая снижение интереса аудитории и общего качества песен и выступлений", - сказал директор.

Дурнеску добавил, что участие представителей республики в конкурсе обусловлено значительными тратами. При этом директор обратил внимание, что в настоящее время в Молдавии возникли экономические трудности.

Конкурс "Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал 69-го конкурса песни состоится 17 мая 2025 года на спортивной арене Санкт-Якобсхалле. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года.