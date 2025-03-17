Джастин Бибер хочет «сбежать» из США в Европу

Певец Джастин Бибер вместе со своей супругой Хейли рассматривают возможность покупки виллы в Европе, чтобы "сбежать от безумия" в США. Об этом сообщает The U.S. Sun со ссылкой на инсайдеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Биберы, сообщил источник издания, наняли риелтора для поиска "уединенного места под солнцем" в Европе. Они также высказали заинтересованность в том, чтобы проводить больше времени за пределами США.

"Они хотят наслаждаться более простой жизнью. [Вести] более медленный темп жизни, чтобы восстановить отношения в спокойной обстановке", - раскрыл инсайдер.

По его словам, Джастин Бибер ищет недвижимость в европейской стране с "отличной погодой, сельской местностью и спокойной обстановкой". Среди его вариантов - виллы в Испании, Греции и на юге Франции стоимостью от $5,6 млн до $18,5 млн.

Самый дорогой потенциальный будущий дом Биберов, уточняет The Sun, расположен на французском Лазурном берегу. Это трехэтажный особняк с лифтом и "захватывающими видами". Также пара рассматривает возможность приобретения виллы на греческом острове Миконос с восемью спальнями или же дома на Майорке (Испания) стоимостью $6,1 млн.