Звезда «Очень странных дел» вновь кардинально сменила имидж

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун вновь кардинально сменила имидж. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте обратило внимание издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

21-летняя звезда телесериала "Очень странные дела" поделилась видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором прорекламировала новый спрей для волос из ассортимента собственного бренда косметики Florence by Mills. На размещенных кадрах знаменитость предстала в белом свитшоте и со стрижкой каре. Затем она взяла в руки средство и распылила его на мокрые пряди.