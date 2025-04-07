Джеки Чану исполняется 71 год

Сегодня, 7 апреля 2025 года, исполняется 71 год Джеки Чану - культовому актеру, режиссёру, постановщику трюков и мастеру боевых искусств, чьё имя давно стало синонимом азиатского экшн-кино.

Как передает Day.Az, за более чем полвека на экране он успел сыграть в более чем 100 фильмах, оставив яркий след в мировой киноиндустрии. Его вклад был признан на международном уровне: Джеки Чан - обладатель почётного "Оскара", кавалер ордена Британской империи и посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Даже достигнув 71 года, он не сбавляет обороты: продолжает сниматься, лично исполняет трюки и удивляет зрителей своей невероятной физической формой и обаянием.

Его стиль, в котором мастерски сочетаются боевые искусства, зрелищная акробатика и искренний юмор, сделал Джеки Чана не просто актёром - он стал культурным феноменом, любимым миллионами во всём мире.