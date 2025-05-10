Звезду танцевального шоу госпитализировали

Звезду шоу "Танцы на льду" (Dancing On Ice) и профессионального фигуриста Брэндина Хэтфилда госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание The Mirror.

По словам телезвезды, он уже более полутора лет борется с внезапными приступами астмы. Хэтфилд отметил, что уже несколько раз попадал в больницу из-за внезапных приступов удушья, а после выявленных проблем с пазухами носа врачи порекомендовали ему сделать операцию.

"Я рад, что наконец смогу это сделать. В конце все равно все получится, самое главное не сдаваться, не так ли?" - заявил он, говоря о предстоящем хирургическом вмешательстве.