Брэд Питт перестал общаться с детьми от Анджелины Джоли

Актер Брэд Питт отказался от общения с детьми от Джоли из-за обиды. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь они достаточно взрослые, чтобы делать свой собственный выбор, и если он включает в себя драму, то это их вина. Брэд был бы рядом, чтобы дать совет, но он не может этого сделать, поскольку в настоящее время не поддерживает с ними отношения", - заявил инсайдер издания.

Он также добавил, что Брэд Питт до сих пор чувствует обиду и не общается с детьми.

"Его разрушенные отношения с детьми - прямой результат того, как он с ними обращался. Он должен перестать обвинять других, если хочет восстановить отношения с детьми, ему следует признать свои действия и загладить вину", - добавил он.