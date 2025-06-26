Ушел из жизни кинорежиссер Валерий Рыбарев

Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев умер в свой день рождения в возрасте 86 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Союз кинематографистов Белоруссии.

"Сегодня умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР", - говорится в сообщении союза в Telegram-канале. По данным телеканала ОНТ, он умер в Минске после продолжительной болезни.

Рыбарев автор таких картин, как "Тонежские бабы" (1977), "Чужая вотчина" (1982), "Свидетель" (1985) и многих других. В 1988 году режиссер снял молодежную драму "Меня зовут Арлекино".