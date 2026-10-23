Дочь голливудского актера Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, показала фигуру в топе с глубоким декольте.

Фото опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лили-Роуз Депп стала героиней нового выпуска журнала Homme Girls. На обложке модель предстала в голубом комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и мини-юбки. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.