https://news.day.az/showbiz/1868904.html Лили-Роуз Депп стала героиней нового выпуска журнала Homme Girls Дочь голливудского актера Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, показала фигуру в топе с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Лили-Роуз Депп стала героиней нового выпуска журнала Homme Girls.
Лили-Роуз Депп стала героиней нового выпуска журнала Homme Girls
Дочь голливудского актера Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, показала фигуру в топе с глубоким декольте.
Фото опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лили-Роуз Депп стала героиней нового выпуска журнала Homme Girls. На обложке модель предстала в голубом комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и мини-юбки. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.
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