Сестра звезды «Друзей» объяснила, почему рассмеялась на похоронах актера

Сестра актера Мэттью Перри впервые поделилась деталями его закрытых похорон в новом документальном фильме о звезде "Друзей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Page Six со ссылкой на режиссера фильма "История о Мэттью Перри" Мэри Робертсон.

По словам Робертсон, сестра артиста Миа Перри Боуик описывала церемонию как мучительную. Однако родственница артиста также вспомнила, что внезапно рассмеялась посреди похорон, потому что почувствовала присутствие.

"Он появился прямо за моим правым плечом и спросил: "Хреново все, да?" И я начала так сильно смеяться. Я подумала: "О боже, вот и он!" - и это рассмешило меня в самый ужасный момент, было так неуместно, но я хохотала и думала: "Да, чувак, довольно хреново", - поделилась она.

Боуик также добавила, что все коллеги по сериалу "Друзья" пришли проститься с ним.

"Я не видела их около 20 лет. [Дженнифер] Энистон была первой , кто подошел ко мне и крепко обнял. Но потом подошли они все", - говорит женщина.

После Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан подошли к гробу, держась за руки, и встали вокруг него, плача, рассказала она.

54-летнего актера Мэттью Перри не стало после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. За три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.