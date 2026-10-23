У певца Джони нашли редкое генетическое заболевание

У певца Джони (Jony) нашли редкое генетическое заболевание - семейную средиземноморскую лихорадку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист резко похудел и жаловался на температуру после госпитализации в сентябре и теперь лечится дома, утверждает Mash. По данным канала, генетический тест выявил у 30-летнего Джахида Гусейнли семейную средиземноморскую лихорадку, вызывающую приступы высокой температуры, боли в мышцах, суставах и животе. Ложные воспалительные приступы происходят без инфекции.

При этом в беседе с Mash представители артиста заявили, что проблем со здоровьем у него нет.

Уточняется, что болезнь чаще всего встречается у жителей Средиземноморья и Закавказья - примерно у одного человека из 500-1000. В Северной Европе не больше одного случая такого заболевания на 48 тысяч человек.