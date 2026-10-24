https://news.day.az/showbiz/1869248.html Navai поднял гонорар после скандала с наркотиками Рэпер Navai (Наваи Бакиров) поднял цены на выступления после уголовного дела о контрабанде наркотиков в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru. По информации источника, артист возобновил продажи билетов на свой гастрольный тур по России и большой концерт в Москве.
Navai поднял гонорар после скандала с наркотиками
Рэпер Navai (Наваи Бакиров) поднял цены на выступления после уголовного дела о контрабанде наркотиков в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.
По информации источника, артист возобновил продажи билетов на свой гастрольный тур по России и большой концерт в Москве. Даты сместились с октября на ноябрь, а стоимость билетов начинается с пяти тысяч рублей.
Также артист готов снова принимать заказы на частные мероприятия, однако гонорар Navai теперь стартует от пяти миллионов рублей вместо прежних четырех.
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