Navai поднял гонорар после скандала с наркотиками

Рэпер Navai (Наваи Бакиров) поднял цены на выступления после уголовного дела о контрабанде наркотиков в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

По информации источника, артист возобновил продажи билетов на свой гастрольный тур по России и большой концерт в Москве. Даты сместились с октября на ноябрь, а стоимость билетов начинается с пяти тысяч рублей.

Также артист готов снова принимать заказы на частные мероприятия, однако гонорар Navai теперь стартует от пяти миллионов рублей вместо прежних четырех.