Голливудская актриса Натали Портман продемонстрировала фигуру в жакете после третьих родов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликовано в Instagram.

45-летняя Натали Портман стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке актриса предстала в черном жакете, под который не стала надевать бюстгальтер и топ. Образ артистки дополнили кольца, цепочка с кулоном и головной убор. Знаменитости сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой. Она была запечатлена с зонтом в руке.