https://news.day.az/showbiz/1870099.html Натали Портман стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar Голливудская актриса Натали Портман продемонстрировала фигуру в жакете после третьих родов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликовано в Instagram. 45-летняя Натали Портман стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar.
Натали Портман стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar
Голливудская актриса Натали Портман продемонстрировала фигуру в жакете после третьих родов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликовано в Instagram.
45-летняя Натали Портман стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке актриса предстала в черном жакете, под который не стала надевать бюстгальтер и топ. Образ артистки дополнили кольца, цепочка с кулоном и головной убор. Знаменитости сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой. Она была запечатлена с зонтом в руке.
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