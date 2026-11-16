Деми Мур высказалась о старении

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур в связи с 64-летием высказалась о старении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, интервью опубликовано на сайте немецкой версии Vogue.

Знаменитость призналась, что не хочет бороться с неизбежными изменениями внешности. "Слово "антивозрастной" несет негативный оттенок, поскольку подразумевает, что ты борешься с чем-то неизбежным. Это пустая трата времени! Старение - это привилегия. Бороться с ним - совершенно неправильный сигнал", - заявила она.

Вместо попыток омолодиться Мур предпочитает сосредотачиваться на качестве жизни и заботе о себе. По ее словам, поддерживать хорошее самочувствие, чтобы сохранить здоровье и энергию в будущем, - более важная вещь.