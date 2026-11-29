Певица Бритни Спирс воссоединилась с семьей после многих лет вражды на День благодарения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал TMZ.

По данным источников, знакомых с ситуацией, 44-летняя Спирс находится в своем родном городе Кентвуде (штат Луизиана, США), где проводит каникулы с матерью Линн, отцом Джейми, сестрой Джейми Линн и двумя сыновьями - Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

Певица приехала к семьей после отпуска в Лондоне и гуляет по городу с семьей и друзьями.

Воссоединение состоялось через несколько дней после того, как артистка извинилась перед своей семьей в публичном посте в Instagram, признавшись, что скучала по родным "как сумасшедшая". Позже публикация была удалена.

Бритни Спирс находилась в напряженных отношениях с отцом из-за того, что в течение долгих лет он был ее опекуном. Когда в 2022 году вышли мемуары певицы, она поссорилась с сестрой. Кроме того, артистка активно критиковала свою мать.