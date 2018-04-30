Установлена продолжительность трудового отпуска некоторых работников образования

30 апреля 2018 16:01

Установлена продолжительность трудового отпуска руководящего персонала учебных заведений в Азербайджане, а также дефектологов, логопедов, музыкальных руководителей и психологов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим внесены изменения в пункт "а" ст. 118 Трудового кодекса (Продолжительность трудовых отпусков работников, занятых педагогической и научной деятельностью).

Согласно изменениям, руководящему персоналу учебных заведений, дефектологам, логопедам, музыкальным руководителям и психологам будет предоставляться трудовой отпуск продолжительностью 42 дня.

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