Установлена продолжительность трудового отпуска некоторых работников образования
30 апреля 2018 16:01 306
Установлена продолжительность трудового отпуска руководящего персонала учебных заведений в Азербайджане, а также дефектологов, логопедов, музыкальных руководителей и психологов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим внесены изменения в пункт "а" ст. 118 Трудового кодекса (Продолжительность трудовых отпусков работников, занятых педагогической и научной деятельностью).
Согласно изменениям, руководящему персоналу учебных заведений, дефектологам, логопедам, музыкальным руководителям и психологам будет предоставляться трудовой отпуск продолжительностью 42 дня.
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