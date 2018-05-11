В Баку кошка попросила людей спасти ее котенка - ВИДЕО

В Баку неравнодушные прохожие по "просьбе" кошки спасли её замурованного в стене котенка, сообщает Day.Az.

Историей в социальной сети Facebook поделилась одна из спасительниц котенка Нурана Оруджева. Девушка рассказала о том, как, гуляя с другом, обнаружила обеспокоенную кошку-мать, которая привела их к своему замурованного в стене котенку. Отзывчивый хозяин объекта, в стену которого был замурован котенок, по просьбе девушки, не раздумывая, разбил стену и помог вызволить бедное животное.

"Вчера около метро Гянджлик с другом заметили, как кошка мяукает так, будто хочет что-то сказать. Пошла я за ней, смотрю: она подошла к этой стене и мяукает - оказывается там застрял её котёнок. Хочу поблагодарить этого мужчину. Как только я сказала,что там застрял котёнок, он, не раздумывая, разбил стену своего объекта, благодаря чему кошка тут же смогла забрать своего котёнка", - написала Нурана Оруджева.

Day.Az представляет читателям видеокадры спасения животного.

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