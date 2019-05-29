https://news.day.az/society/1124217.html Тяжелая авария в Ширване, есть погибший и пострадавший
Тяжелая авария в Ширване, есть погибший и пострадавший
В Ширване автомобиль "ГАЗ-31" (18-BA-887) сбил двух пешеходов, один из которых скончался.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, от полученных трав в больнице скончался Дмитрий Чикунов (1978 г.р.).
Другой пострадавший Мамедов Халид (1970 г.р.) находится в реанимации. Было установлено, что оба пешехода находились в нетрезвом состоянии.
Расследование по факту продолжается.
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