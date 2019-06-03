https://news.day.az/society/1125652.html В известном бакинском маркете у покупателя украли сумку с золотом
В известном бакинском маркете у покупателя украли сумку с золотом
В известном супермаркете в Баку у покупателя украли золотые украшения на 30 тысяч манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, в супермаркете, находящемся в бакинском поселке Масазыр, украли сумку Абика Давидовича, в которой находились золотые украшения на 30 тыс. манатов.
По факту ведется расследование.
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