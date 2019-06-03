В известном супермаркете в Баку у покупателя украли золотые украшения на 30 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, в супермаркете, находящемся в бакинском поселке Масазыр, украли сумку Абика Давидовича, в которой находились золотые украшения на 30 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.