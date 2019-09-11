В зале Национальной арены гимнастики в Баку прошла генеральная репетиция церемонии открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов наблюдал за репетицией церемонии открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике. Постановщиком церемонии открытия является главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Поклонников художественной гимнастики ожидают грандиозное представление, интересные музыкальные сюрпризы от звезд эстрады и яркие гимнастические номера. Художественная часть церемонии открытия оформлена в восточных мотивах. Шоу называется "Сказка Востока".

"Сказка Востока" - это удивительный мир приключений, богатства и любви вместе с веселым джинном и Алибабой. Главные герои путешествуют по живописным цветочным полям, попадают в широкие и глубокие воды океана, где правит моряк Синдбад, совершают восхождения на горы, охраняемые Циклопом.

Зал Национальной арены гимнастики украшен потрясающими декорациями, которые погружают в атмосферу великолепия восточных дворцов. Магия ощущается буквально во всем - превосходные сценические костюмы героев, завораживающая музыка, захватывающий сюжет, видеоинсталляция и даже реквизит, с которым выступают гимнасты.

Сценическое действо церемонии открытия поражает своей масштабностью и искусным исполнением. Гимнасты продемонстрировали невероятное мастерство, выполнив сложные гимнастические элементы, а также актерский талант.

Церемония открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку будет грандиозной и феерической, и ее обязательно нужно увидеть воочию!

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

В 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике примут участие более 300 гимнасток из 61 страны.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с репетиции церемонии открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

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