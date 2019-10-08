https://news.day.az/society/1163808.html В Баку отремонтировали эту улицу - ФОТО
В Баку отремонтировали эту улицу - ФОТО
После капитальной реконструкции в пользование граждан сдана ул. Асифа Магеррамова в Насиминском районе Баку. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Протяженность улицы - 1,1 км, ширина - 20 м (по 10 м каждой полосы).
На дороге установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре