После капитальной реконструкции в пользование граждан сдана ул. Асифа Магеррамова в Насиминском районе Баку. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Протяженность улицы - 1,1 км, ширина - 20 м (по 10 м каждой полосы).

На дороге установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

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