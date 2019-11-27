Подход, который предлагают международные эксперты и который поддерживают местные специалисты, заключается в том, что наряду с традиционным центром Баку должны быть еще два вида центров - региональный городской центр и подцентры.

Об этом в ходе обсуждения Генплана Баку сказал первый зампред Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гулиева, несмотря на то, что Сумгайыт и Хырдалан - отдельные города, их тоже следует учитывать с точки зрения инфраструктуры: "Сегодня Сумгайыт играет роль регионального центра. Сущность регионального центра заключается в том, что он должен обладать инфраструктурой, схожей с традиционным центром. Сумгайыт и является таким центром. Мы потому называем его региональным центром, что он находится достаточно далеко от традиционного центра Баку. Он выступает в роли центра для региона, соединяющего пригороды Баку. Создать региональные центры предлагается и в Аляте и Мардакяне".

Гулиев добавил, что Хырдалан может стать одним из подцентров: "Несмотря на то, что территории Бинагады, Говсан, Локбатан, Зых, Сабунчи расположены в стороне от Баку, они тоже могут быть представлены как подцентры Баку".