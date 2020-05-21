Арзу Нагиев: Открытие центров DOST стало важным воплощением успешных реформ Президента Ильхама Алиева

Применение информационных технологий и инноваций, в частности, открытие очередного центра DOST является продолжением успешной политики Президента Ильхама Алиева в сфере проводимых реформ в Азербайджане.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

Напомним, что 19 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии расположенного в Низаминском районе Баку центра DOST номер 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как пояснил парламентарий, центры DOST в основном предназначены для поддержки благосостояния азербайджанского народа и являются наиболее важным проявлением реформ, проведенных главой государства в социально-экономической сфере.

"Открытие очередного центра DOST считается важным событием для общества, поскольку были обращения из наиболее уязвимых слоёв населения Азербайджана. Данное событие воспринимается гражданами с особым воодушевлением, поскольку люди больше не будут сталкиваться с произволом чиновников, а также с их злоупотреблением служебным положением", - подчеркнул наш собеседник.

По мнению депутата, проделанная в этом году работа в социальной сфере демонстрирует успешность политики главы государства, в центре которой находится гражданин Азербайджана.

"Благосостояние граждан Азербайджана лежит в основе проводимых реформ. Потому что благополучие граждан Азербайджана так же важно, как и независимость Азербайджана и её защита. Своевременные шаги, предпринятые в социальном направлении, принятые решения, а также изменения в области законодательства, являются основными факторами, непосредственно влияющими на достаток граждан Азербайджана. Поэтому защита интересов граждан Азербайджана в каждой реформе видна невооружённым глазом", - заключил Арзу Нагиев.

Абдул Керимханов

Напомним, что 19 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии расположенного в Низаминском районе Баку центра DOST номер 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.