У жителей Азербайджана появится возможность узнать, есть ли у них иммунитет к covid-19

В Азербайджане начался процесс проведения серологических тестов среди примерно 1650 случайно отобранных людей. Основная цель этого проекта - проверить наличие иммунного ответа у населения. Потому что у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает либо бессимптомно либо с легкими симптомами. То есть, они, сами того не подозревая, могут подхватить болезнь и выздороветь.

Об этом Day.Az сказала член рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

По словам нашей собеседницы, с помощью специальных серологических тестов станет возможно определить, выработан ли уже у пациентов иммунитет. Для этого, добавила она, эти тесты на первоначальном этапе будут проведены в Баку, Гяндже и Сумгайыте.

Как заявила представитель TƏBİB, еще одна особенность проведения серологических тестов состоит в том, что они дают возможность изучить уровень иммунного ответа у населения. Другими словами, у какого процента нашего населения развился иммунный ответ, то есть сколько людей уже вылечились и больше не подвержены риску заболевания.

Мустафаева отметила, что эта информация пользуется высоким интересом в обществе. "Поскольку пациенты неоднократно обращались ко мне с вопросом "перенес ли я болезнь или нет", спрос на серологические тесты будет весьма высоким", - полагает член рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB.

Врач также напомнила, что раньше эти тесты проводились на платной основе в частных лабораториях. Даже у людей с бессимптомной формой болезни, добавила она, по итогам тестов в крови обнаруживались клетки иммунной системы.

"Что касается нынешнего процесса проведения серологических тестов, то они будут бесплатными. Кроме того, пациенты при желании смогут сделать общий анализ крови, и его тоже можно сделать бесплатно", - подытожила Назрин Мустафаева.

Абдул Керимханов