ГЭЦ Азербайджана о вакантных местах по итогам приемных экзаменов в вузы

Количество вакантных мест в вузы Азербайджана будет обнародовано завтра.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

Она отметила, что в I группе 1309 вакантных мест (азербайджанский сектор), всего в этой группе 1762 свободных мест.

"По I группе специальностей в азербайджанском секторе 29 человек, набравших болкк 200 баллов, и не поступивших в вуз. Если они выберут специальности во ходе дополнительного зачисления, то все будут приняты в университет. В этой группе более 1000 суббакалавров не смогли поступить в вуз. В русском секторе вакантных мест больше, из 775 плановых мест 176 не заняты".

Аббасзаде сказала, что общее количество вакантных мест во II группе - 3048. В этой группе 1727 вакантных мест в азербайджанском секторе. В этой группе нет ни одного абитуриента, который набрал свыше 200 баллов: "В этой группе 1550 суббакалавров, не сумевших поступить в вуз. По русскому сектору этой группы остается 299 пустых мест. В III группе ситуация, как всегда, напряженная. Всего в этой группе 296 вакантных мест. В азербайджанском секторе всего 1 вакантное место, в русском осталось 283. В этой группе в вуз не смогли поступить около 2000 суббакалавров. Полагаю, они могут не подавать документы на дополнительное зачисление. Возможно, они могут быть приняты в русский сектор, но по азербайджанскому сектору у них шансов нет".

По словам Аббасзаде, в целом в IV группе - 555 вакантных мест. Но большинство этих мест по специальностям в сфере сельского хозяйства. 400 вакантных мест в азербайджанском секторе этой группы, а 51 - в русском. В этой группе 52 человека набрали свыше 200 баллов, но не поступили. У них большие шансы поступить в вуз. В русском секторе 11 таких абитуриентов, и примерно 900 человек русского сектора этой группы не смогли поступить. Они тоже могут подать документы на вакантные места".

Аббасзаде добавила, что в V группе 90 вакантных мест, все эти места по специальностям, требующим особых способностей. Из них 46 - в азербайджанском секторе, 5 - в русском, 39 предложены для совместного конкурса. Все места на факультетах, по которым был отменен экзамен по способностям, заполнены.

В заключение Аббасзаде отметила, что всего по всем группам осталось 5751 вакантное место, в том числе 3048, которые относятся ко II группе.