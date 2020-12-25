https://news.day.az/society/1301567.html В Азербайджане будет создан детский телеканал
В Азербайджане будет создан детский телеканал
В Азербайджане планируется создать новый детский телеканал. Ожидается совместный проект турецкого TRT и ЗАО AzTV.
Как передает Day.Az, об этом заявил Ровшан Мамедов.
В данном направлении ведется работа, но это не вопрос одного года или двух лет.
"Необходимо приобрести технику, набрать кадры. Процесс подготовки к выходу в эфир занимает три - четыре года", - заявил Р.Мамедов.
По его словам, детское телевидение - самый затратный проект.
"Можно приобрести лицензию на показ зарубежных мультфильмов, но они не будут соответствовать национальным духовным особенностям азербайджанского народа", - заявил Ровшан Мамедов.
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