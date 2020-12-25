В Азербайджане будет создан детский телеканал

В Азербайджане планируется создать новый детский телеканал. Ожидается совместный проект турецкого TRT и ЗАО AzTV.

Как передает Day.Az, об этом заявил Ровшан Мамедов.

В данном направлении ведется работа, но это не вопрос одного года или двух лет.

"Необходимо приобрести технику, набрать кадры. Процесс подготовки к выходу в эфир занимает три - четыре года", - заявил Р.Мамедов.

По его словам, детское телевидение - самый затратный проект.

"Можно приобрести лицензию на показ зарубежных мультфильмов, но они не будут соответствовать национальным духовным особенностям азербайджанского народа", - заявил Ровшан Мамедов.