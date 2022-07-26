Вандализм против исторического наследия Азербайджана

У каждой нации, страны и города есть лицо. Заповедник "Ичеришехер" однозначно можно считать лицом нашей столицы - города Баку. Каждый человек хочет, чтобы его лицо выглядело привлекательно. Того же принципа нужно придерживаться касательно азербайджанского исторического наследия, а не обезображивать его.

К сожалению есть такие особи, которые не могут оставить след в жизни своими поступками, умом и примерным поведением. В надежде словить "хайп" несколько людей пытались оставить после себя след, рисуя на стенах крепости в Ичеришехер. Такое поведение характеризует разве что пещерного человека.

Если в первобытном общественном строе рисование на пещерах считалось стремлением к совершенству, то царапание непонятных надписей, ничего не значащих каракулей на крепостных стенах в Ичеришехер - это деградация, а не эволюция.

В связи с вопиющим актом вандализма Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" обратилось к общественности.

"Места, известные как заповедники "Ичеришехер" и "Гала" можно смело отнести к драгоценным жемчужинам, как столицы Азербайджана, так и всей страны.

Заповедники Ичеришехер и Гала являются легендарным местом, где гармонично сочетаются различные культуры, религиозные верования, контрасты и создают идеальную гармонию, а также являются национальным достоянием азербайджанского народа с древней историей и богатой культурой.

Архитектурные и исторические памятники мирового и местного значения в этих уникальных местах, являющиеся уникальным памятником высокоразвитого в Средние века градостроительного искусства нашей страны, являются яркими образцами азербайджанской архитектуры, и согласно статье 77 Конституции Азербайджанской Республики.

Благодаря политике государства, наше культурное наследие находится в зоне пристального внимания и бережное отношение к памятникам материального наследия входит в зону ответственности каждого отдельного человека.

Но, к большому сожалению, следует отметить, что в ходе постоянного мониторинга, проводимого Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сталкиваемся с вопиющими случаями. В связи с актами вандализма, нарушающими художественно-эстетический облик указанных исторических памятников, постоянно ведется сотрудничество с правоохранительными органами, что всегда приносит свои плоды.

Для информации сообщаем, что противоправные действия, совершенные в отношении исторических памятников, создают ответственность и являются основанием для привлечения к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, а также Уголовному кодексу. А потому призываем всех граждан бережно относиться и уважать наше культурное наследие.

Уважаемые соотечественники, защита историко-культурных памятников - это забота каждого! Сохранение культурного наследия для будущих поколений - это моральный долг и ответственность каждого из нас. Давайте вместе сохраним нашу историю!", - говорится в обращении.

Напомним, что в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация об акте вандализма, совершенном на крепостной стене Ичери шехер.

Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Зейн Гусейнов.

По его словам, эти записи были сделаны некоторое время назад, и лица, которые это сделали, были выявлены.

"Поскольку очистка подобных записей осуществляется в особом порядке, были приглашены специалисты из-за рубежа. В настоящее время ожидается их прибытие", - добавил представитель МВД.

Тем временем, сотрудниками полиции был расследован факт обнаружения граффити на крепостных стенах "Ичеришехер" и установлено, что стены крепости были исписаны 7 ноября прошлого года жителями столицы - 14-летними П.В и М.М. и 13-летним Д.Б.

Родители всех троих несовершеннолетних были вызваны в управление полиции Сабаильского района и с ними были проведены профилактические беседы, принято решение о возмещении ими ущерба государственному историко-архитектурному заповеднику "Ичеришехер".

Совместно с компанией-реставратором проводятся соответствующие мероприятия по установлению и устранению причиненного ущерба.

Да, вандалы привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание в виде денежного штрафа ввиду несовершеннолетия хулиганов. Однако в современное время не менее важную роль играет общественное порицание. Ведь если вандалы не почувствуют на своей шкуре возмущение со стороны других граждан, то так называемые подписи "художника" будут запечатлены и на других объектах исторического наследия. Этого допускать нельзя и остаётся надеяться, что проказники возьмутся за голову и не будут повторять глупые и абсолютно неоправданные оплошности.