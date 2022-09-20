В Масаллы молодой человек скончался в результате взрыва

В селе Моллагасанли Масаллинского района 17 сентября в одноэтажном частном жилом доме, принадлежащем Дуньханым Джафаровой, произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 23-летний сын Д.Джафаровой - Камран, подключил телефон к зарядному устройству. Из-за произошедшей утечки газа и искры от электрического прибора произошел взрыв.

К.Джафаров, получивший тяжелые ожоги, скончался вчера вечером в Баку в Городской клинической больнице №5.

Молодой человек - единственный ребенок в семье, он был обручен.