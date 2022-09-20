https://news.day.az/society/1496784.html В Масаллы молодой человек скончался в результате взрыва
В Масаллы молодой человек скончался в результате взрыва
В селе Моллагасанли Масаллинского района 17 сентября в одноэтажном частном жилом доме, принадлежащем Дуньханым Джафаровой, произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 23-летний сын Д.Джафаровой - Камран, подключил телефон к зарядному устройству. Из-за произошедшей утечки газа и искры от электрического прибора произошел взрыв.
К.Джафаров, получивший тяжелые ожоги, скончался вчера вечером в Баку в Городской клинической больнице №5.
Молодой человек - единственный ребенок в семье, он был обручен.
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