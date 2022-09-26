В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, 25 сентября около 21:00 в поселке Ланго автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился Н.Керимов, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял А.Мамедов.

В результате ДТП скончался пассажир А.Мамедова, житель Губинского района Нариман Алиханов.