https://news.day.az/society/1498321.html В Гусаре столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Гусаре столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, 25 сентября около 21:00 в поселке Ланго автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился Н.Керимов, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял А.Мамедов.
В результате ДТП скончался пассажир А.Мамедова, житель Губинского района Нариман Алиханов.
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