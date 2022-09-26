https://news.day.az/society/1498338.html Дело об избиении учительницы в Геранбое передано в прокуратуру
Дело об избиении учительницы в Геранбое передано в прокуратуру
Заявление по факту избиения директором средней школы села Кяляк Геранбойского района учительницы начальных классов направлено в прокуратуру для проведения расследования.
Об этом Day.Az сообщил в понедельник главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов.
"Дело передано в прокуратуру Геранбойского района. Расследование по делу продолжается", - сказал он.
Отметим, что утром 22 сентября в районный отдел полиции обратилась учительница начальных классов средней школы села Кяляк Геранбойского района Фатма Мусаева, сообщив, что ее избил директор школы Джахангир Алаббасов.
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