Подробности смертельного ДТП на дороге Баку-Сумгаит

В момент ДТП автомобилем управлял телепродюсер Огтай Алиев, который погиб в результате автокатастрофы, сообщил Day.Az инспектор отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Тогрул Насирли.

"Жена погибшего Диляра Алиева в своих показаниях сказала, что Огтаю Алиеву стало плохо во время движения на участке дороги Баку-Сумгаит между дорожным кольцом "Ваз" и поселком Сарай. У него внезапно возникли проблемы со здоровьем, и он потерял управление автомобилем, в результате чего транспортное средство врезалось в препятствие и перевернулось на обочину. Стало известно, что О.Алиев скончался на месте", - сказал он.

По факту ведется разбирательство.