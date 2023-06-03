https://news.day.az/society/1570286.html В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел музыкальный флешмоб - ВИДЕО
В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел музыкальный флешмоб - ВИДЕО
По случаю 85-летия гражданской авиации Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся необычный флешмоб.
Как передает Day.Az, в этот знаменательный день для гражданской авиации, пассажирам подарили особенный сюрприз - красивую музыку и летнее настроение.
Пассажиров авиарейсов встретили интересной музыкальной программой. Флешмоб стал ярким событием, напоминая всем о значимости гражданской авиации для страны.
Накануне, 2 июня, гражданская авиация Азербайджана отметила свое 85-летие со дня ее основания.
Представляем вниманию читателей видеоролик о том, как проходил флешмоб в Международном аэропорту Гейдар Алиев:
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