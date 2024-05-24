В Баку обнаружены снаряды, граната и другое вооружение

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Ахмедлы (Хатаинский район).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Были обнаружены различные виды снарядов, пригодных для боевого применения, 1 ручная граната, 1 запал, магазин. Боеприпасы были изъяты специалистами и вывезены с территории для обезвреживания.

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