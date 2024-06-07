У одного из госпитализированных в Бакинский клинический медцентр выявлена сибирская язва

Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района 7 июня 2024 года были госпитализированы в Бакинский городской клинический медицинский центр с подозрением на сибирскую язву. У одного из пациентов этот диагноз был подтвержден, его лечение продолжается в соответствии с медицинским протоколом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения Азербайджана и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"У двух других госпитализированных были взяты образцы для лабораторного исследования в связи с подозрением на сибирскую язву, которые отправлены в Центр по контролю за особо опасными инфекциями. В селе Фалдарлы сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии, регионального отделения Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики, Загатальского ветеринарного управления, районного управления полиции были приняты соответствующие меры, локализован очаг этого заболевания. Сибирская язва является зоонозной инфекцией и не передается от человека к человеку", - говорится в сообщении.

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