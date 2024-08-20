BakuBus будет осуществлять маршруты и в эти города

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта подвело итоги конкурса на междугородние автобусные маршруты Баку-Загатала, Баку-Гянджа, Баку-Шамкир и Баку-Мингечевир.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе AYNA, конкурс организован в соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам пассажирских перевозок автомобильным транспортом", утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

По маршрутам "Баку-Загатала-Баку" и "Баку-Мингячевир-Баку" победителем стало юридическое лицо ООО BakuBus, по маршруту "Баку-Гянджа-Баку" - юридическое лицо ООО Uğurlu Yol, а по маршруту "Баку-Шамкир-Баку" - физическое лицо Гурбанов Билал Хейраддин оглы. Они набрали наибольшее количество баллов.

Междугородние маршруты будут поэтапно выставляться на конкурс в соответствии с требованиями законодательства АР. Цель состоит в повышении качества, безопасности и комфорта услуг в сфере пассажирских перевозок, а также обеспечении прозрачности в данной сфере.

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