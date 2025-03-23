Смертельный пожар в Загатале

В селе Мухах Загатальского района при пожаре в своем доме погибла 53-летняя женщина. Погибшей оказалась местная жительница Омарова Арзу Ибрагим гызы, 1972 года рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в 4-комнатном жилом доме общей площадью 150 кв.м. Пожар уничтожил горючие конструкции одной из комнат и кровлю, сделанную из стекловаты, на площади 100 кв.м.

В настоящее время проводится расследование по факту происшествия.