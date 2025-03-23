https://news.day.az/society/1739271.html Смертельный пожар в Загатале В селе Мухах Загатальского района при пожаре в своем доме погибла 53-летняя женщина. Погибшей оказалась местная жительница Омарова Арзу Ибрагим гызы, 1972 года рождения.
Смертельный пожар в Загатале
В селе Мухах Загатальского района при пожаре в своем доме погибла 53-летняя женщина. Погибшей оказалась местная жительница Омарова Арзу Ибрагим гызы, 1972 года рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в 4-комнатном жилом доме общей площадью 150 кв.м. Пожар уничтожил горючие конструкции одной из комнат и кровлю, сделанную из стекловаты, на площади 100 кв.м.
В настоящее время проводится расследование по факту происшествия.
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