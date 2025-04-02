https://news.day.az/society/1741514.html В Нефтчалинском районе задержан наркокурьер В Нефтчалинском районе был задержан житель Сальянского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, Эльсевар Джабраилов, который подозревается в организации наркокурьерства. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В Нефтчалинском районе задержан наркокурьер
В Нефтчалинском районе задержан житель Сальянского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, Эльсевар Джабраилов, который подозревается в организации наркокурьерства.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
По данным ведомства, у задержанного было изъято более 9 килограммов героина и марихуаны. Во время допроса Джабраилов признался, что занимался перевозкой наркотиков за плату. В отношении него возбуждено уголовное дело, а суд избрал в качестве меры пресечения арест.
Расследование продолжается.
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