В Нефтчалинском районе задержан наркокурьер

В Нефтчалинском районе задержан житель Сальянского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, Эльсевар Джабраилов, который подозревается в организации наркокурьерства.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, у задержанного было изъято более 9 килограммов героина и марихуаны. Во время допроса Джабраилов признался, что занимался перевозкой наркотиков за плату. В отношении него возбуждено уголовное дело, а суд избрал в качестве меры пресечения арест.

Расследование продолжается.