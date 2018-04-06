"Aзерэнержи" перешел на усиленный режим работы

"В целях бесперебойной работы энергосистемы в преддверии президентских выборов в Азербайджане 11 апреля введен особый режим и проведены дополнительные мероприятия. Для устранения вероятных проблем оперативные аварийные службы приведены в состояние готовности".

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Aзерэнержи" Яхья Бабанлы, передает Day.Az.

Он отметил, что в январе-марте на номер 186 "горячей линии" структуры поступило 2 247 звонков. Все обращения, в том числе поступившие в субботу и воскресенье, были тщательно изучены и соответствующим образом перенаправлены. По словам Я.Бабанлы, большинство обращений было вне функций и полномочий "Азерэнержи".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook