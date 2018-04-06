"Aзерэнержи" перешел на усиленный режим работы
6 апреля 2018 14:54 160
"В целях бесперебойной работы энергосистемы в преддверии президентских выборов в Азербайджане 11 апреля введен особый режим и проведены дополнительные мероприятия. Для устранения вероятных проблем оперативные аварийные службы приведены в состояние готовности".
Об этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Aзерэнержи" Яхья Бабанлы, передает Day.Az.
Он отметил, что в январе-марте на номер 186 "горячей линии" структуры поступило 2 247 звонков. Все обращения, в том числе поступившие в субботу и воскресенье, были тщательно изучены и соответствующим образом перенаправлены. По словам Я.Бабанлы, большинство обращений было вне функций и полномочий "Азерэнержи".
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