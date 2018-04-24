Ужасное ДТП в Ширване, сбили 14-летнюю девочку

24 апреля 2018 18:09

В городе Ширван произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева города Ширван автомобиль марки "Mercedes" сбил пешехода - жительницу Ширвана Ахмедзаде Лейлу Вагиф гызы (2004 г.р.).

Л.Ахмедзаде была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту в отделении полиции Ширвана ведется расследование.

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