Ужасное ДТП в Ширване, сбили 14-летнюю девочку
24 апреля 2018 18:09 176
В городе Ширван произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева города Ширван автомобиль марки "Mercedes" сбил пешехода - жительницу Ширвана Ахмедзаде Лейлу Вагиф гызы (2004 г.р.).
Л.Ахмедзаде была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается как тяжелое.
По факту в отделении полиции Ширвана ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
23 Апр. 19:41 17 790
-
23 Апр. 19:34 9 981
-
23 Апр. 22:18 9 823
-
23 Апр. 19:39 9 611
-
23 Апр. 19:13 8 377