Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе. Несмотря на это, маловероятно, что аргентинец примет участие в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится 17 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Из-за травмы Месси не провел в нынешнем сезоне ни одной официальной встречи. 32-летний футболист в течение долгого времени тренировался индивидуально.

В минувшем сезоне Лионель на клубном уровне забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи в 50 матчах во всех турнирах.

Напомним, 14 сентября, "Барселона" на "Камп Ноу" разгромила "Валенсию" со счетом 5:2. В составе "сине-гранатовых" дубль оформил нападающий Луис Суарес.

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