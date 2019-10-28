В рамках десятого тура Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал Тоттенхэм. Матч начался не лучшим образом для "красных" - уже на первой минуте игры голом отличился Харри Кейн, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Тем не менее, Ливерпуль сумел собраться и уже в начале второго тайма сравнял счет в матче, а после - Мохамед Салах реализовал пенальти, и подопечные Юргена Клоппа довели дело до победного конца.

Обзор матча:

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1

Голы: Хендерсон, 52, Салах, 75 (с пенальти) - Кейн, 1

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Ловрен, Вен Дейк, Робертсон - Вейналдум (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо - Салах (Гомес, 85), Фирмино (Ориги, 90+4), Мане

Тоттенхэм: Гаццанига - Орье (Лукас, 84), Санчес, Альдерверельд, Роуз - Уинкс (Ндомбеле, 63), Сиссоко - Эриксен (Ло Чельсо, 88), Алли, Сон - Кейн

Предупреждения: Ловрен, Александер-Арнольд, Милнер - Сиссоко, Роуз, Ндомбеле.

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