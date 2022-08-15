Тренер «Манчестер Юнайтед» отчитал Роналду

Помощник главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага - Стив Макларен - провел воспитательную беседу с Криштиану Роналду.

Как сообщает Marca со ссылкой на Daily Mail, причиной стало неприемлемое поведение португальского нападающего после разгромного поражения от "Брентфорда" (0:4) на выезде во 2-м туре Английской премьер-лиги, передает Day.Az.

Роналду отказался подойти к фанатам "красных дьяволов", которые приехали в Лондон поддержать команду, несмотря на прямую просьбу Макларена поблагодарить болельщиков. Также нападающий не стал пожимать руку главному тренеру тен Хагу.

Макларен провел беседу с обладателем пяти "Золотых мячей", чтобы убедить его изменить поведение и поддерживать уважительное отношение к тренерам и фанатам клуба.

По информации СМИ, Роналду желает покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов.