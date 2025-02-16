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Азербайджанский судья признан лучшим - ФОТО

Лучшим судьей среди мужчин признан азербайджанский судья по тхэквондо Рамал Джамалов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этой чести он был удостоен на 12-м международном турнире "Turkish Open" в категории G-2. Отметим, что соревнования проходили в Анталье, Турция.