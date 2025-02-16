https://news.day.az/sport/1730668.html Азербайджанский судья признан лучшим - ФОТО Лучшим судьей среди мужчин признан азербайджанский судья по тхэквондо Рамал Джамалов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этой чести он был удостоен на 12-м международном турнире "Turkish Open" в категории G-2. Отметим, что соревнования проходили в Анталье, Турция.
Азербайджанский судья признан лучшим - ФОТО
Лучшим судьей среди мужчин признан азербайджанский судья по тхэквондо Рамал Джамалов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этой чести он был удостоен на 12-м международном турнире "Turkish Open" в категории G-2.
Отметим, что соревнования проходили в Анталье, Турция.
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