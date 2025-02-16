Азербайджанский судья признан лучшим

Лучшим судьей среди мужчин признан азербайджанский судья по тхэквондо Рамал Джамалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этой чести он был удостоен на 12-м международном турнире "Turkish Open" в категории G-2.

Отметим, что соревнования проходили в Анталье, Турция.