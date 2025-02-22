Cегодня в Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование на Национальной арене гимнастики собрало спортсменов из 15-ти стран. Традиционно летающие гимнасты именно в столице Азербайджана открывают сезон и здесь они покажут новые программы и композиции.

Отличительной особенностью нынешнего Кубка мира будет то, что впервые будут разыграны медали в смешанных синхронных прыжках.

Сегодня состоится квалификация в индивидуальном зачете и в синхронных прыжках у батутистов, участников финала определят и мастера тамблинга.

Азербайджан представлен восемью спортсменами. В прыжках на батуте выступят Сельджан Махсудова, Али Нифталиев, Ниджат Мирзоев, Мехти Алиев и Шафига Гумбатова. В зачете по тамблингу заявлены Тофик Алиев, Адыль Гаджизаде и Алексей Караташев.