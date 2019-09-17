Фарерские острова - одно из самых красивых мест на планете. А самым необычным и притягивающим многие называют остров Воар. Сам остров окружает множество живописных утесов, самый большой из них поднимается над водой почти на трехсотметровую высоту.

А еще там есть деревушка Гасадалур, которую обязательно стоит увидеть.

Датская деревня Гасадалур находится на западной стороне острова Воар (Vagar), входящего в состав Фарерского архипелага. Сам остров довольно большой - его площадь составляет 176 кв. км, а население почти 3000 человек. На острове есть международный аэропорт, а под дном пролива проложен пятикилометровый тоннель, ведущий на остров Стреймой - самый большой остров архипелага. Всего в архипелаг входит 18 остров, и на всех, кроме одного, живут люди. Всего на Фарерских островах 120 деревень и городов.

Деревня Гасадалур всегда была небольшой, а сегодня в ней постоянно проживает всего 15 человек. Но если считать вместе с туристами, то людей здесь значительно больше.

Она находится в невероятно красивой долине между самыми высокими утесами острова. Скалы плотно окружают деревню, и, чтобы попасть в другую часть острова, ее жителям всегда приходилось пользоваться тропой, поднимающейся в горы на целых 400 метров. Из-за такой изоляции и труднодоступности население деревни постепенно сокращалось, и в 2002 году в ней осталось всего 16 жителей.

Но в 2004 году в монолитной скале был проделан автомобильный тоннель, и люди стали понемногу опять обживать это сказочно красивое место.

Несмотря на достаточно спартанские бытовые условия (в деревнях нет современных удобств), туристы обожают здешние уникальные пейзажи. На острове есть целых три водопада - один из них, Босдалафоссур, находится на самом берегу, и его воды падают в Атлантический океан с высоты 30 метров. В двух больших озерах острова и, конечно же, в океане организована отличная рыбалка.

Поэтому сегодня основной доход жители Гасадалура получают не от рыболовства или фермерства (хотя овец на Фарерских островах и сегодня почти в два раза больше, чем людей), а именно от туризма.

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