Иностранцы не смогут попасть в Израиль еще месяц

Израиль 20 июля продлил запрет на въезд иностранцев еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Israelinfo, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Въезд в страну запретили даже транзитным пассажирам.

Ограничения связаны с тем, что в настоящий момент Израиль объявлен "красной зоной".

"Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять", - говорится в сообщении.

Еще сохранится двухнедельное обязательство по самоизоляции, которое действует с марта для людей, въезжающих в Израиль.

Накануне власти Израиля в очередной раз ввели новые карантинные ограничения на фоне скачка заболеваемости коронавирусом.