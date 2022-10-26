Саудовская Аравия откроет первый горнолыжный курорт в Персидском заливе

Саудовская Аравия продолжает удивлять. Через несколько лет в этой стране можно будет покататься и на горных лыжах. Будущий горнолыжный курорт станет первым в Персидском заливе и одним из самых стильных в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel, Саудовская Аравия примет Зимние Азиатские игры 2029 года. Одной из основных спортивных арен этих соревнований станет горнолыжный курорт Trojena, который будет построен к 2026 году в городе будущего NEOM.

По информации Олимпийского комитета Саудовской Аравии, круглогодичный курорт Trojena появится в 50 километрах от побережья залива Акаба - в регионе, где расположен горный хребет с самыми высокими пиками в Саудовской Аравии (примерно 2600 м. над уровнем моря).

Зимой температура в этой горной местности опускается ниже нуля, а среднегодовая круглогодичная температура у подножья гор примерно на 10 градусов ниже, чем в других частях Саудовской Аравии.

Trojena займет площадь почти в 60 кв. км и будет состоять из шести функциональных районов, каждый из которых разработан в соответствии со своим предназначением. Например, для размещения гостей построят лыжную деревню с апартаментами, шале и другими объектами в альпийском стиле.

Отели расположатся рядом с горнолыжным склоном с видом на озеро. Для состоятельных туристов построят роскошные шале с панорамным видом, где их будет обслуживать персональный дворецкий.

На склонах Trojena построят лыжные трассы разного уровня сложности: их спроектируют по лучшим мировым образцам. Кататься на склонах Trojena можно будет круглый год: лыжный покров будет сохраняться благодаря поддержанию температурного режима и искусственному оснежению.

Основной зимний катальный сезон в Trojena запланирован с декабря по март. Кроме горных лыж, гостям предложат сноуборд и катание на коньках.

В летний сезон на курорте к услугам гостей будут горные пешие и вело маршруты, йога, скалолазание и триатлон, прогулки по озеру. Для наблюдения за звездами построят лабораторию.

Для apre-ski откроют оздоровительные курорты, магазины и рестораны. Обещают множество мероприятий, включая зимнюю неделю моды, световое шоу, концерты звезд мировой эстрады и даже международный кинофестиваль.

В любое время года гости Trojena смогут отправиться на побережье Красного моря, где будут построены несколько морских курортов.

По замыслу саудовских властей, в 2030 году Trojena будет привлекать до 700 000 туристов и приносить в бюджет страны 800 млн долларов в год. На курорте будет создано 10 тысяч рабочих мест.