Подогревание еды в микроволновке может привести к бесплодию

О том, что регулярное использование микроволновки опасно для здоровья, медики твердят не первый год. Итоги огромного числа исследований доказывают, что кухонная помощница может явиться причиной целого букета болезней, среди которых ожирение, диабет, рак и даже неспособность к воспроизводству потомства, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.



Люди, которые регулярно пользуются этим бытовым прибором для подогревания еды, рискуют заболеть. Негативное воздействие на организм оказывают не только микроволны, но и пластиковые контейнеры, в которых разогревается пища. По словам экспертов, пластик, на который воздействуют выделяемые устройством микроволны, начинают экстрагировать химвещества, провоцирующие развитие серьезных заболеваний. Более того, такой тандем, как микроволновка и пластик, может привести к нарушению гормонального фона. К такому выводу пришли исследователи из Индии, инициировавшие ряд экспериментов с использованием микроволновок и пластиковой посуды.



Самую большую опасность для человека, по словам экспериментаторов, представляют фталаты и бисфенол А, которые, попадая в кровоток, усиливают риск развития онкозаболеваний и нарушают гормональный фон. Вреден пластик также содержанием в нем прочих канцерогенов, попадание которых в желудок вместе с разогретой пищей может спровоцировать серьезные нарушения в работе организма.



Специалисты призывают по возможности отказаться от использования микроволновок, а также вовсе прекратить разогревать пищу в контейнерах из пластика. Микроволновая печь, безусловно, сокращает время разогрева/размораживания продуктов, но самым безопасным вариантом по-прежнему является бабушкин способ (использование плиты). Если воздержаться от использования этого устройства не удается, ученые рекомендуют ставить в него пищу для разогрева только в стеклянной таре.

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