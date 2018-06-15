Млечный Путь оказался в два раза шире, чем считали астрономы
Исследуя непосредственно звезды, а не галактическую модель (как делали исследователи до этого), астрономы вычислили, что ширина диска нашей галактики около 200 000 световых лет - то есть в два раза больше, чем полагали еще десять лет назад, сообщает Day.Az со ссылкой на "Популярную механику".
Астрономы уже давно знают, что Млечный Путь - это спиральная галактика с плоским центральным диском, состоящим из спиральных рукавов, и гало, разреженным внешним облаком звезд. Большинство звезд находится в диске, и их частота резко падает по его краям. Размер галактики определяется от точки, где количество звезд в диске значительно уменьшается, то есть определение звезд диска крайне важно для вычисления размера Млечного Пути.
Но есть нюанс, который может помочь астрономам. Звезды в диске гораздо моложе звезд в гало, и можно отличить их друг от друга.
С помощью спектроскопии исследователи из Астрофизического института на Канарских островах и Национальной астрономической обсерватории Пекина изучили химический состав примерно 4600 звезд и определи, какие из них относятся к диску, а какие - к гало. Результаты, опубликованные в журнале Astronomy and Astrophysics, показывают, что звезды диска находятся от центра галактики гораздо дальше, чем считалось раньше.
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