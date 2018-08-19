Смертельные ласки: как убивает собачья слюна

Не только укус собаки, но даже безобидное облизывание рук хозяина способно привести к его смерти или нанести серьезный вред здоровью, предупреждают врачи. Только за последние несколько недель от содержащихся в собачьей слюне бактерий пострадали двое собаковладельцев, одна из которых поплатилась за любовь к собакам жизнью. Чем опасна собачья слюна и что делать при подозрении на заражение, расскажет Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

58-летняя американка Шерон Ларсон из Висконсина почувствовала недомогание на следующий день после того, как ее слегка укусил домашний щенок, которого на днях завела ее семья. Ларсон даже на всякий случай показала собаку ветеринару, но тот не нашел повода для беспокойства. Когда женщина поняла, что внезапно ослабла настолько, что не в состоянии удержать в руках стакан воды, ее семья срочно обратилась в отделение неотложной помощи.

В больнице врачи выяснили, что у женщины начали отказывать почки. Анализ крови показал присутствие бактерий Capnocytophaga canimorsus, являющихся частью микрофлоры пасти собак и кошек. Они крайне редко способны вызвать у людей заболевания, но Ларсон не повезло. Хотя врачи экстренно начали терапию антибиотиками, она умерла на следующий день. О трагическом случае сообщает издание Huffington Post.

Семья женщины убита горем.

"Чувствую себя так, словно меня ограбили. Будто мне правую руку отрезали", - говорит ее муж.

Гибель людей от заражения Capnocytophaga canimorsus происходит настолько редко, что даже подсчет таких случаев не ведется. Сын Шерон, Стивен, считает это неправильным.

"Людям необходимо знать, что нужно быть как можно осторожнее. Что даже небольшой укус собаки может обернуться трагедией. Даже что-то настолько простое может пойти не так", - делится он.

Семья навсегда запонит Шерон как "удивительно добрую и заботливую женщину".

"Ее улыбка будет жить в пятерых ее внуках и в шестом, который скоро родится", - говорит ее дочь Стейси.

За несколько недель до этого в США произошел еще один аналогичный случай с чуть более благоприятным исходом - пациент выжил, хотя и потерял все конечности.

48-летнего Грега Мантойфела всего лишь лизнула любимая собака.

Но уже вскоре у него появились лихорадка, рвота и диарея. Мужчина думал, что заболел гриппом, но когда на руках и ногах стали расползаться темные пятна, срочно обратился к врачу.

В больнице у него было выявлено заражение крови. За неделю в стационаре врачи сначала ампутировали ступни Грега, затем им пришлось удалить ноги по колено. Еще через несколько недель стало ясно, что руки тоже не удастся спасти - врачам пришлось ампутировать обе кисти, а затем часть руки до середины предплечья.

Оказался поражен и нос мужчины. По словам врачей, ему понадобится несколько пластических операций, чтобы восстановить лицо.

"В голове не укладывается, как это произошло, - делится жена Грега. - Ему 48 лет, о££н всю жизнь провел среди собак, и тут случается такое".

Она отмечает, что Грег, ни смотря ни на что, сохраняет хорошее расположение духа. Он счастлив, что остался в живых.

"Он повторял врачам - отрежьте все, что нужно, но сделайте так, чтобы я выжил", - говорит она.

Чтобы оплатить медицинские счета, друзьям Грега пришлось организовать сбор денег. Им удалось собрать $18 тыс. из необходимых $25 тыс. Часть денег планируется потрать на протезы, чтобы Грег мог вести нормальную жизнь.

По словам инфекциониста Сильвии Муньос-Прайс, реакция иммунной системы мужчины на инфекцию привела к снижению кровяного давления и ухудшению кровообращения в конечностях.

"Это просто случайность. У 99% людей с собаками никогда не будет таких проблем", - заверяет она.

"Риск заразиться от собаки очень низок, - подтверждает профессор Центра общественного здравоохранения в Ветеринарном колледже Онтарио Скотт Виз. - Большинство собак переносят эти бактерии, но мало кто ими заражается".

Обычно заражение происходит, когда собака лижет или кусает хозяина и бактерии со слюной проникают в организм через поврежденную кожу.

Ветеринар и эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Дженнифер Маккуистион подчеркивает, что никто не должен паниковать или отказываться от своего питомца. Однако люди с определенными состояниями здоровья, особенно с ослабленной иммунной системой или с удаленной селезенкой (ее работа очень важна для нормальной иммунной функции), могут быть более восприимчивы к инфекции. Поэтому им необходимо принимать дополнительные меры, чтобы защититься от укусов и срочно обратиться к врачу, даже если повреждения незначительны.

Однако ни у Ларсон, ни у Мантойфела не было каких-то особых факторов риска.

Поэтому каждый, кто ощущает недомогание после укуса животного, должен сообщить об этом врачу.

Кроме того, в 2009 году было установлено, что помимо Capnocytophaga canimorsus собаки могут переносить еще более 30 видов бактерий, в числе которых золотистый стафилококк. При этом только в Москве за год жертвами как бродячих, так и домашних собак становятся около 30 тысяч человек, что составляет до 80% от всех случаев нападения животных на людей. Отсроченный после укуса визит в травмпункт чреват абсцессами, остеомиелитом и даже сепсисом с летальным исходом.

Уже через 8 часов на ранах без соответствующей обработки появляются характерные черты бактериальной инфекции. Более 20% всех случаев даже со своевременной дезинфекцией сопровождаются тяжелой воспалительной реакцией. Идеальный способ решения проблемы - бактериальный посев, а еще лучше - генетический анализ содержимого каждой укушенной раны с определением чувствительности к различным антибиотикам. В таком случае можно будет назначить соответствующие препараты, гарантирующие отсутствие осложнений.

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